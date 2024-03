Sara Gama | «Le donne non sono meglio degli uomini | smettiamo di paragonare calcio maschile e femminile»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 23 marzo 2024) Sportweek ha intervistato, ex giocatrice e capitana della Nazionaleè anche capitana della Juventus, ed è una calciatrice molto impegnata nella lotta alla parità di genere.: «Su di me, certi commenti, che peraltro sentiamo ancora oggi, non hanno avuto effetto» Da piccola avvertiva il disagio che alcuni tifosi provavano: «Quando andavamo a giocare fuori per qualcuno la mia presenza rappresentava un problema. Mai importato nulla. Per me le cose nonmai state difficili, altrimenti non avrei fatto il percorso che ho fatto. Su di me, certi commenti, che peraltro sentiamo ancora oggi, non hanno avuto effetto; magari su altre ragazze sì, ma io non ho mai speso tempo per star dietro a pregiudizi e banalità». La proposta di ...