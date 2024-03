Motocross Il 17enne Pellegrini brucia le tappe

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) C’è una parola nel destino di Alessandro(nella foto) ed è "pilota". Mentre infatti il diciassettenne di Montepulciano frequenta il quarto anno dell’istituto tecnico aeronautico di Arezzo (e progetta, dopo il diploma, di proseguire gli studi per ottenere il brevetto di volo), il pilota già lo fa davvero, in sella ad una Yamaha YZ 250 F da. E in occasione della prima prova del campionato toscano, disputata domenica scorsa nel pisano, a Ponte a Egola, ha colto un importantissimo piazzamento, salendo sul terzo gradino del podio della categoria Challenge MX2, secondo tra i concorrenti della regione. Alessandro, fisico possente ma agile, formato anche dal karate, che ha praticato da bambino, è arrivato tardi al, per l’opposizione della mamma Claudia, che ora invece lo segue assiduamente ed è la sua prima ...