Mosca nel terrore | Putin promette vendetta E paragona gli attentatori ai nazisti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 23 marzo 2024), 23 marzo 2024 – Sale a 143 il bilancio provvisorio dell’attentato di ieri sera a una sala concerti di, mentre un centinaio sono i ricoverati. Discorso televisivo del presidente russo Vladimiralla nazione: “Identificheremo tutti coloro che sono dietro a questo atto terroristico e pagheranno per questo”. I responsabili della strage al Crocus City Hall dihanno ucciso indiscriminatamente cittadini russi “come i”, ha sottolineato.ha poi detto che i quattro responsabili dell’attacco al Crocus City Hall sono stati arrestati e che ci sono indicazioni che stavano cercando di entrare in Ucraina. Dai risultati parziali dell’inchiesta è emerso che dalla parte ucraina del confine era stata creata “una finestra” per permettere ai quattro ...