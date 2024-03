Il pesto e i suoi discepoli

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 23 marzo 2024) E' la seconda salsa al mondo dopo quella di pomodoro, ha una ricetta semplice ma imitarlo è difficilissimo. Ecco come i grandi chef lo «reinterpretano», secondo tradizione, nei loro menu stellati. Sulle caravelle di Colombo non c’era, se non nell’immaginazione geniale di Altan, che allo scopritore del Nuovo Mondo dedicò un volume a fumetti. Non c’era perché ilnon è così antico, diversamente il genovese Cristoforo Colombo, pur navigando per la corona spagnola, non avrebbe rinunciato a imbarcare basilico, pestello e mortaio. Ilcompare, per la prima volta, in un ricettario di Giovanni Battista Ratto, pubblicato nel 1870. Faceva capolino tra le salse, umile, un capriccio verde brillante in mezzo a buridde di stoccafisso, ravioli con le erbe, cappon magro, torte di riso, farinate e persino il metodo infallibile per preparare il rosolio. ...