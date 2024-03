A che ora partono Paris e gli italiani nella discesa di Saalbach | n di pettorale | programma | tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) Sono tre gliqualificati tra i 25 atleti al via, in rappresentanza di 8 Paesi, per lamaschile delle Finali della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, prevista domani, domenica 24 marzo, a(Norvegia), alle ore 11.15. Per l’Italia saranno al cancelletto di partenza della gara, nell’ordine: Dominikcol 10, Mattia Casse con l’11 e Guglielmo Bosca col 21. L’intervallo di partenza tra ogni atleta sarà di 2’50”, inoltre ci sarà un break di 2’15” dopo che sarà giunto al traguardo l’atleta col numero 15. Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese Per quel che riguarda ladi, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD, mentre lo streaming sarà assicurato da Rai Play, eurosport.it, ...