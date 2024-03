Eruzione in Islanda | rinforzate le barriere a Grindavik evacuata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Le squadre di emergenza islandesi hanno lavorato tutta la notte per rafforzare ledifensive intorno alla città di, mentre la lava della quartavulcanica da dicembre - la settima in tre anni - sulla penisola islandese di Reykjanes punta verso il centro abitato. L'ufficio meteorologico islandese (Imo) ha affermato che l', avvenuta nella serata di sabato, ha aperto una fessura nella terra lunga quasi 3 km tra due montagne. La lava ha continuato a scorrere principalmente verso sud e sud-est ad una velocità di circa un km all'ora durante la notte e potrebbe presto raggiungere l'oceano, ha affermato l'Imo. Dighe edifensive venivano rafforzate per impedire alla lava di distruggere la strada costiera principale. Domenica a mezzogiorno gli ...