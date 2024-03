Stupro di Palermo | 8 anni e 8 mesi al minorenne del branco

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 5 marzo 2024) AGI - Il gup del tribunale dei minorenni Maria Pino ha condannato a ottoe ottouno dei sette giovani che il 7 luglio scorso abusarono in gruppo di una diciannovenne, in un cantiere del Foro Italico, nel capoluogo siciliano. Per l'imputato (divenuto maggiorenne pochi giorni dopo la violenza sessuale) il pm Gaetano Guardì aveva chiesto ottoe il giudice è andato oltre. Al ragazzo è stato applicato lo sconto di un terzo della pena previsto per il rito alternativo: la pena è relativamente contenuta per via del rito minorile. Gli altri sei giovani imputati saranno giudicati dal gup del tribunale ordinario, sempre in abbreviato, a partire dal 19 aprile. Oltre all'alloracondannato oggi, per lodi gruppo sono accusati anche Angelo Flores, Cristian Barone, Gabriele Di ...