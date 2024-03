Donna incinta inizia il travaglio in volo: pilota lascia i comandi e fa nascere il bambino: Quando le hostess lo hanno informato che una delle donne a bordo era entrata in travaglio nel bagno dell'aereo, il pilota non ci ha pensato su due volte. Non potendo tornare indietro e neanche tentare ...today

Essere "Donna": tutta la verità (tra definizione e significato): La definizione della parola "Donna" e il suo significato Cosa vuol dire "Donna" allora, tenendo conto di identità, contraddizioni e luoghi ...alfemminile

Aggredita anche durante la gravidanza: tre indagati per maltrattamenti in famiglia: Umiliata, offesa e aggredita anche quando era incinta. A maltrattarla sarebbero stati l'ex compagno ... Secondo quanto denunciato dalla Donna, le continue vessazioni e i maltrattamenti messi in atto ...quotidianodipuglia