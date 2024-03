Vlahovic principale imputato | La Stampa di Elkann assolve Allegri

Juventus, Vlahovic a Dazn: "Dispiaciuto per non aver sfruttato le occasioni, la partita sarebbe andata diversamente": Notizie Napoli calcio. Dusan Vlahovic è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Napoli-Juventus 2-1: “Occasioni fallite Penserò a tutte quelle che ho sbagliate, se voglio fare ...msn

Ceccarini su Tmw: “Juve su Ferguson e Calafiori”: Le sue parole: "La Juventus è molto attiva. Come detto più volte il principale obiettivo per la prossima stagione per il centrocampo bianconero resta Koopmeiners. La valutazione dell’Atalanta è ...tuttojuve

Napoli-Juventus, Allegri in serata no: sbaglia i cambi, brucia Nonge e perde di corto muso. Tifosi inferociti: Napoli-Juventus, Allegri e Vlahovic i bersagli privilegiati dai tifosi. Tanti commenti sul web dopo la sconfitta del Maradona. Soprattutto verso il tecnico.sport.virgilio