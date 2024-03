Sarno | individuati i pirati che hanno investito e quasi ucciso un 33enne

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNessun pirata della strada.un volto e sono già stati fermati gli autori del grave investimento che ha causato lesioni e ferite che fanno temere per la vita di Marcello, un trentatreenne di. Ad investirli un diciottenne ed un ventenne anche loro didai carabinieri ed ora accusati di lesioni personali a seguito di incidente stradale ed omissione di soccorso. L’incidente è avvenuto la notte del 2 marzo scorso e le indagini sono state avviate subito dopo consentendo ai carabinieri di individuare il veicolo coinvolto nell’incidente e ricostruire gli eventi. La vicenda è balzata però agli onori della cronaca per la denuncia social della mamma, Assunta Stellato, della vittima che ha chiesto aiuto attraverso Facebook per chiedere a chiunque avesse visto di dare una ...

