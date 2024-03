Leao Non dimentico e sono leale | il mio futuro è al Milan

(Di lunedì 4 marzo 2024) L'attaccante portoghese: "Vogliamo arrivare in finale e vincere l'Europa League" ROMA - "Il mioè alqui e ho ancora un contratto di quattro anni. Ilmi ha aiutato quando ero in una situazione difficilissima, mi è stato vicino. Io nonarrivato da

Rafael Leao , attaccante del Milan , presenterà oggi il suo libro 'Smile' in Mondadori Duomo: un estratto sull'ex allenatore Marco Giampaolo (pianetamilan)

Intervenuto in Mondadori Duomo a Milan o, per la presentazione del suo libro intitolato Smile, il numero 10 del Milan Rafael Leao ha parlato... (calciomercato)

Rafa Leao si racconta al Corriere della Sera in una lunga intervista in cui parla del suo primo libro «Smile», in cui ha provato a spiegare ai suoi tifosi ... (ilnapolista)

Leao avvisa: “Il mio futuro è al Milan. Qui sono diventato un uomo ma voglio vincere”: Intervistato a "Il Corriere della Sera", Rafael Leao, attaccante del Milan, è tornato a parlare del suo futuro e non solo: "Di sicuro quando smetterò di giocare non resterò nel calcio. Sono in questo ...sportpaper

Leao giura amore al Milan: «Il mio futuro è qui, ho un solo obiettivo in testa»: Leao giura amore al Milan: «Il mio futuro è qui, ho un solo obiettivo in testa». Le sue parole al Corriere della Sera Rafael Leao è intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera. Di seguito le paro ...calcioblog

Rafael Leao: «Resto al Milan. Quando smetterò di giocare basta calcio. I social Sono pericolosi, non è un mondo positivo»: L’attaccante del Milan ha appena pubblicato un libro «Smile», un modo di vivere: «Il mio calcio è quello che giocavo in strada da bambino, non mi piacciono quelli che guardano solo le statistiche. I s ...corriere