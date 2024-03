Jacobelli sicuro | «Inter padrona del proprio destino! Mani già protese»

(Di lunedì 4 marzo 2024) A distanza di qualche ora dal posticipo di campionato del lunedì nel quale sarà protagonista l’, Xavieresprime alcune considerazioni sulla vetta della Serie A.– Questa sera l’potrebbe aggiungere altri tre punti essenziali per staccare ancora dalle inseguitrici e velocizzare la corsa verso lo scudetto. Della squadra di Simone Inzaghi, ma anche delle altre due avversarie in Serie A, ha parlato Xaviernel corso del suovento a Radio Sportiva. Di seguito le considerazioni del giornalista: «Arrivati a questo punto, considerando la classifica della Serie A e la situazione, l’è più che maidele protende già leverso la seconda ...

Jacobelli: "La Juve dovrebbe chiarire subito il futuro di Allegri": Ospite di Tutti Convocati su Radio 24, Xavier Jacobelli ha parlato del futuro della Juventus e di Massimiliano Allegri: "La Juventus dovrebbe chiarire ad un certo punto la situazione per quanto ...tuttojuve

Jacobelli commenta: «Futuro Allegri La Juventus dovrebbe chiarire la situazione»: Jacobelli sicuro: «Futuro di Allegri Arrivare in questa situazione a fine stagione è deleterio». Le dichiarazioni Il giornalista, Xavier Jacobelli, nel corso di Tutti Convocati lo show sportivo in on ...juventusnews24

Milan, +8 rispetto a un anno fa. Così Pioli ha risposto a Cardinale: La vittoria sulla Lazio che ha chiuso in 8 il burrascoso incontro con i rossoneri consolida il loro terzo posto. È la replica più efficace che il tecnico potesse fare alle parole del patron ("Non siam ...tuttosport