Intervista Chiara Ferragni a Che tempo che fa | boom di critiche | Tutto studiato per ripulirsi la faccia

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 4 marzo 2024) Domenica 3 marzo 2024, in prima serata sul NOVE, è andata in onda l'dia Cheche fa. Fabio Fazio ha ospitato l'influencer italiana più famoso al mondo e più chiacchierata del momento per una "conversazione" sugli ultimi avvenimenti della sua vita. Da qualche mese l'i