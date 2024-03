Grande Fratello | chi sarà il preferito tra Simona Tagli | Perla Vatiero e Anita Oliveri? I sondaggi

(Di lunedì 4 marzo 2024) Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il quarantunesimo appuntamento con il. Al televoto si sfidano. Ecco cosa dicono i

‘Entro (spacco), esco, ciao’. Non stiamo parlando di Salmo ma di Liam Osmani, un concorrente del Grande Fratello Vip albanese che, meno di 24 ore dopo ... (ilfattoquotidiano)

Episodio decisamente curioso al gran de Fratello , infatti Sergio è stato convocato subito in confessionale dalla regia. C’è una motivazione ben precisa, ... (caffeinamagazine)

Grande Fratello , Grande attesa per la puntata di stasera con un Beatrice Luzzi che si annuncia ancora Grande protagonista. Nelle ore scorse sembra essere ... (caffeinamagazine)

Grande Fratello, Garibaldi rompe con Anita (e intanto abbraccia Bea in piscina). Delirio via social: Il concorrente calabrese si è sfogato per la lite con la Olivieri. E mentre sfuma la loro amicizia, spunta (a sorpresa) il ritorno di fiamma con la Luzzi.libero

Grande Fratello, Perla ha già dimenticato Mirko Il video con Alessio Falsone allarma il web: Perla Vatiero e Alessio Falsone, c’è del tenero tra loro Il video diffuso dal Grande Fratello di una conversazione notturna allarma i fan ...rumors

Anita Olivieri, i dubbi di Letizia e Paolo: «Non dico sia innamorata, però...». Nuovo caso al Grande Fratello: Nella casa del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri ormai sono sempre più distanti. I due gieffini, dopo l'entrata di Alessio Falsone, stanno vivendo un periodo ...leggo