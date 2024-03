Bastonate alla polizia per silenziare un libro. Mattarella che ha da dire?

(Di lunedì 4 marzo 2024) La serata del 3 marzo 2024 a Milano è stata teatro di forti tensioni, in occasione della presentazione del“Mai sottomessi – Cronache di un’Europa islamizzata” scritto dall’eurodeputata Silvia Sardone. L’evento si è tenuto in via Padova, all’incrocio con via dei Transiti, e ha attirato l’attenzione di gruppi antagonisti, che hanno manifestato il loro dissenso nei confronti delle tesi espresse nel. “Dissenso” che è sfociato in violenza, con due poliziotti feriti e i soliti tafferugli. Ildi Silvia Sardone affronta il tema dell’islamizzazione dell’Europa, una narrazione che ha innescato le proteste di gruppi appartenenti ai centri sociali e all’area anarchica. Tra i manifestanti vi erano attivisti del centro sociale Lambretta e altri antagonisti vari, che hanno cercato di bloccare la presentazione con un presidio di ...

Hanno tentato di mettere a segno un furto in un supermercato di via Tuscolana, nel quartiere Quadraro di Roma, scoperti hanno preso a Bastonate , calci e pugni ... (ilcorrieredellacitta)

Inter-Genoa: Dazn o Sky Sport Dove vederla in tv e in streaming: Assenti tra i padroni di casa l'infortunato Hakan Calhanoglu e lo squalificato Alessandro Bastoni, ma Simone Inzaghi ritrova tre rientranti per la panchina: Francesco Acerbi, Davide Frattesi e Marcus ...gazzetta

PlayStation Plus Essential, alla scoperta dei giochi di marzo: In aggiunta alle numerose tecniche da imparare e mettere in pratica affrontando brutti ceffi e spietati boss, il proprio alter ego potrà sfruttare anche armi contundenti trovate nello scenario come ...it.ign

QdS - Cosenza-Catanzaro: scontri e assalti a fine derby. Le persone rifugiate nei bagni: Le persone rifugiate nei bagni", titola il Quotidiano del Sud. TIFO VIOLENTO - Tifosi del Catanzaro contro le forze dell'ordine allo svincolo di Cosenza nord. Con i bastoni in un McDonald's, famiglie ...tuttob