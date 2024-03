Apple | multa da 1 | 8 miliardi per anti-concorrenza segnalata da Spotify

(Di lunedì 4 marzo 2024) Unaadè stata comminata dalla Commissione Europea. Parliamo di una sanzione di 1,8di euro che è giustificata da comportamenticoncorrenziali. La parte lesa in questo caso sarebbe. Su segnalazione della piattaforma di streaming musicale, la commissione Europea ha valutato che le pratiche disul suo App Store vanno contro alla libera. In breve, la politica dell’App Store renderebbe impossibile per le applicazioni pubblicizzare prezzi più concorrenziali rispetto a quelli disponibili sullo store stesso. Questa valutazione è stata ritenuta valida dalla commissione Europea, che l’ha utilizzata per giustificare la sua. Ovviamentenon ci sta e farà ricorso. Da un lato si ...

La Commissione Europea lo riferisce in una nota: l’ antitrust multerà il colosso americano Apple per una cifra di 1,8 miliardi di euro, diversamente da quanto ... (ildifforme)

La Commissione europea ha multa to Apple per oltre 1,8 miliardi di euro: la motivazione è "abuso di posizione dominante". Le irregolarità si sarebbero ... (today)

Per l'Ue ha ragione Spotify, multa da 1,8 mld ad Apple (che farà ricorso) per la musica in streaming: La Commissione Europea ha comminato una sanzione da 1,8 miliardi di euro ad Apple per "condotta anticoncorrenziale" nei confronti dei servizi di streaming musicale rivali. Secondo la Commissione, ha ...tg.la7

roborock S7 Max Ultra a un prezzo speciale: eccolo a 899 euro, minimo storico: Ottime offerte anche per la batteria supplementare e la stazione di ricarica Antitrust Ue: multa record ad Apple da 1,8 miliardi per il 'caso Spotify' Spotify, Epic Games scrivono alla Commissione ...smarthome.hwupgrade

Apple, multa record dall'Ue: 1.8 miliardi per violazione della concorrenza sui servizi di streaming musicale: La somma forfettaria di 1,8 miliardi di euro è stata pensata per garantire che la multa complessiva inflitta ad Apple sia sufficientemente deterrente. Bruxelles indica: «Era necessaria in questo caso ...corriereadriatico