Spaccio sulla spiaggia | 4 arresti Sequestrati due chili di hashish

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Massa Carrara, 29 febbraio 2024 – Nascondevano la droga nel verde pubblico, addirittura nei pressi delle spiagge – vere e proprie basi logistiche del gruppo criminale – per poi effettuare la consegna dello stupefacente direttamente lungo gli stabilimenti balneari, confondendosi tra i bagnanti e utilizzando piccoli scooter dove la sostanza veniva celata (in un motorino sono stati scoperti oltre duedi). La polizia di Stato ha arrestato nella prima mattinata di ieri – a conclusione di un’articolata indagine – quattro persone: si tratta di due stranieri di origine nordafricana e due italiani, residenti tra il centro e la zona dei campeggi. Le attività investigative sono state condotte dalla Squadra Mobile guidata da Antonio Dulvi Corcione tra maggio e settembre del 2023 e hanno consentito di individuare e sgominare un sodalizio criminale ...

