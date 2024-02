Roma Brighton | De Zerbi | «Ecco chi recupera e chi no»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il tecnico dei Seagulls fa la conta degli infortunati in vista della sfida europea contro la squadra di Daniele De Rossi Ilè uscito dalla FA Cup per mano del Wolverhampton, decisivo il timbro di Lemina dopo due minuti. Nella conferenza post-partita, Desi è soffermato anche sul discorso infortunati in vista dellae non solo. INFERMERIA – «Spero che Lamptey possa essere disponibile, anche Veltman. Per Milner ci serviranno altre due-tre settimane. Abbiamo perso Jack Hinshelwood, che è stato molto importante per noi, così come Mitoma. Per quanto riguarda Joao Pedro ci vorranno due o tre settimane ancora, mentre Ferguson spero che possa giocare sabato»