Ora d’Arte a scuola | il prof cattura gli studenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) È l’ora di Arte e noi attendiamo con impazienza ilessor Marco Busato per fargli la nostra intervista. Siamo curiosi di scoprire qualche aneddoto della sua vitaessionale.essore quando ha capito di essere predisposto all’arte e al disegno? Magari come Arturo Checchi? Ilessore è emozionato per l’intervista. "Ero alladell’Infanzia, mi sono reso conto di saper disegnare, mi veniva anche detto, e dunque hanno cercato di mettermi in contatto con persone giuste, che potessero valorizzarmi". Che cos’è per lei l’arte e quando e come si è artisti? "E’ un linguaggio che accomuna tutto il mondo, fa scoprire il passato senza limiti di tempo e di spazio. Si è artisti quando l’arte diventa il principale mezzo di comunicazione che si possiede, quando si sostituisce all’istinto, diventa ...