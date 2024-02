Le foreste sono una risorsa da gestire meglio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) "Ledevono essere gestite. Mentre si parla di tagli a Cortina per far posto alla pista da bob, si torni a far chiarezza sull’uso delle risorse forestali e come queste devono essere gestite". Questo il pensiero espresso dalla Uncem (Unione Nazionale Comunità Enti Montan), a livello regionale guidata dal valtellinese Tiziano Mafezzini, che ribadisce come sia fondamentale la certificazione, per la rigenerazione e la gestione dei boschi delle Alpi e degli Appennini. Tra le 200 Strategie di Green Communities presentate dai territori montani sul bando del Pnrr,molti ad aver inserito il tema forestale quale asse portante. Per generare filiere di prodotti di origine forestale e per creare nuova economia, per una nuova visione del bosco, per ottenere “crediti di sostenibilità“, pianificazione e gestione delle superfici - pubbliche e private - ...