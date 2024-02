Il quarto ’cappotto’ subito Una debacle già vista Stesso risultato nel 2022

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) REGGIO EMILIA È il‘cappotto’ che subisce il Sassuolo, e stupisce solo in parte che un 6-1 lo avesse già incassato dal Napoli – aprile, con ovvio gol di Osimhen – dal momento che con i passivi pesanti i neroverdi hanno qualche consuetudine. Se tutti ricordano i tre 7-0 rimediati al cospetto di Inter e Juventus, anche i ‘set’ giocati, e persi, dal Sassuolo fanno statistica. Oltre ai due, compreso quello di ieri, inflitti loro dal Napoli, ce n’è un altrodalla Lazio, all’Olimpico, nell’aprile delcon Dionisi in panchina mentre l’unico precedente in casa risaliva al dicembre del 2018, quando il primo Sassuolo di De Zerbi venne battuto 6-2 dall’Atalanta. Unica differenza, un gol segnato in più: nulla di cui vantarsi troppo, insomma.