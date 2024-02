Barry Keoghan ha confermato la relazione con Sabrina Carpenter: Da Swiftie a collega, Sabrina ne ha fatta di strada e sono in tanti a congratularsi con lei, tra tutti spicca il commento proprio di Barry Keoghan che, al momento, ha collezionato quasi 14mila likes.vanityfair

SOPHIE ELLIS-BEXTOR in concerto il 19 Marzo ai Magazzini Generali di Milano: La regina indiscussa del dancefloor Sophie Ellis-Bextor, tornata in vetta alle classifiche di tutto il mondo con la sua Murder On The Dance Floor, arriva in Italia per un unico appuntamento martedì 19 ...rockon

Sophie Ellis-Bextor in concerto: grazie al film Saltburn e alla sua iconica scena che vede il protagonista Barry Keoghan ballare completamente nudo sulle note della canzone di Sophie Ellis Bextor. Tra le più significative artiste ...mentelocale