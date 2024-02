Stagione turistica Oltre 1 600 offerte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Sono1.600 le ricerche di personale pubblicate sul portale jobintourism.it che arrivano dalle strutture ricettive turistiche toscane. In vista della riapertura della, le aziende stanno implementando gli organici, cona tempo determinato, ma non solo. Tra le selezioni in corso, quella di Borgo San Luigi a Monteriggioni, in provincia di Siena. Il relais quattro stelle superiore ricerca per inserimento immediato o da concordare una serie di figure: front office agent, commis di cucina, capo partita, commis de rang, maitre. Per candidarsi è possibile inviare il curriculum all’indirizzo email [email protected] . Sempre in provincia di Siena, ma a Montepulciano, Precise Tale Poggio alla Sala seleziona, tra gli altri, general e restaurant manager, portiere di notte, magazziniere, camerieri. Candidature via email ...