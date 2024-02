Mo | fregata tedesca respinge primo attacco Houthi nel Mar Rosso

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Sana'a, 28 feb. (Adnkronos/Dpa) - LanavaleHessen, schierata nel Marcome parte di una missione navale dell'Ue per proteggere il traffico marittimo, ha respinto per la prima volta undelle milizieappoggiate dall'Iran nello Yemen. Lo riferiscono fonti della Dpa, aggiungendo che la nave ha ingaggiato con successo due obiettivi nemici ieri sera. Si è trattato delimpiego di armi della marinanello schieramento, avviato venerdì, una delle missioni più pericolose delle forze armate tedesche degli ultimi decenni. La missione mira a proteggere il diritto internazionale, la libertà e la sicurezza sui mari, ma anche a stabilizzare le rotte commerciali e l'intera regione, ha dichiarato la settimana scorsa il ministro della ...

Guerra in Medio Oriente, ultime notizie: Israele sta attaccando Jenin. Biden vuole assicurazioni su armi e aiuti umanitari: Missione Ue nel Mar Rosso: stanotte la fregata tedesca Hessen ha respinto “per la prima volta” un attacco Houthi. Intanto Biden vuole assicurazioni a tutti i Paesi in guerra sul rispetto della legge ...quotidiano

Mar Rosso, la missione Ue in standby per colpa dell’Italia. La Camera non ne parlerà fino al 5 marzo: Il Senato inizierà l’esame soltanto martedì prossimo, mentre Germania, Grecia e Francia hanno già dato le rispettive autorizzazioni ...repubblica