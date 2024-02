Alla scoperta delle isole greche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Nuovo incontro pubblico di "Immagini dal mondo", stasera alle 21 nel salone del circolo ricreativo Aperto di via Veneto a Novellara, con ingresso libero. Per l’occasione protagonista Mauro Storchi, a proporre un viaggio con immagini su alcunedella Grecia, insieme a una interpretazione visiva della poesia "Le nuvole" di Fabrizio De Andrè. Si tratta di un incontro che rientra in un ciclo di appuntamenti su immagini di viaggio in terre lontane, che prosegue ormai da venticinque anni, con enorme successo, come dimostra pure la folta partecipazione di pubblico a ogni incontro.