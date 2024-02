Valditara | Cellulare elemento di forte distrazione in classe

(Di martedì 27 febbraio 2024) “Ho annunciato che nelle linee guida sull’educazione civica ci sarà unconsiglio a non utilizzare ila scopi didattici nelle scuole dell’infanzia fino alle medie. Del tablet non ho mai parlato nei termini di un divieto di utilizzo. Ovviamente, nelle primarie il tablet non deve sostituire la scrittura con carta e penna, e deve essere utilizzato per finalità didattiche. Per quanto riguarda le superiori credo che l’uso del tablet sia consigliabile in determinate occasioni, quindi non è un problema il suo utilizzo, il problema è ilche rappresenta uno strumento di. Oggettivamente vedo molto difficile fare didattica, anche alle superiori, con un”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, ...

