Mercato Napoli | i nuovi acquisti non convincono | Dendoncker già ai margini

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ilinvernale delnon sta dando i frutti sperati. Tranne Mazzocchi, i, Traoré e Ngonge faticano a imporsi. CALCIO– Doveva essere la sessione della svolta dopo una prima metà di stagione deludente, e invece ildi riparazione non ha risollevato le sorti del. I 4 innesti operati a gennaio finora non hanno inciso, con la squadra ancora lontana parente di quella ammirata nello scorso campionato. Analizzando nome per nome iarrivi, come fa il Corriere dello Sport, emerge un quadro sconfortante. L’esterno Pasquale Mazzocchi, prelevato dalla Salernitana, è l’unico deiad aver trovato una discreta continuità, collezionando 7 presenze da titolare. Il suo impiego si è però reso ...