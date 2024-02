Il problema non è solo Trump | ma il mancato dibattito pubblico sulla difesa comune europea

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 27 febbraio 2024) Donaldha affermato che se fosse nuovamente presidente e la Russia invadesse un Paese Nato, gli Stati Uniti non interverrebbero in suo soccorso se questi non spendesse abbastanza in, anzi incoraggerebbe la Russia «a fare quel che gli pare». Le dichiarazioni disono una critica al fatto che molti paesi europei spendono inmeno del due per cento del prodotto interno lordo, come vorrebbero gli accordi dell’alleanza. Eppure, dall’invasione dell’Ucraina è il tema pressapoco quotidiano a livello europeo. Basti pensaread alcuni avvenimenti negli ultimi giorni: i ministri dellaeuropei sono tornati a discutere del rinnovo al fondo di sostegno all’Ucraina; Stati Uniti, Regno Unito e Germania hanno avanzato il nome di Mark Rutte come prossimo segretario ...