Atletica | Leonardo Fabbri | “Le Olimpiadi sono importantissime | ma un Europeo in casa va fatto bene”

(Di martedì 27 febbraio 2024) “Sarà bellissimo vivere gli Europei diaeggera Roma 2024 con l’Olimpico tutto per noi. Non vedo l’ora che inizino. Sarà una bella occasione che non so quando ricapiterà, quindi bisogna godersela al massimo e divertirsi. Le, ma uninva”, parole di, medaglia d’argento a Budapest 2023 ai Mondiali d’nel getto del peso, rilasciate ai media. Obiettivo su Parigi 2024, ma prima su Roma, con l’evento continentale in programma dal 7 al 12 giugno allo Stadio Olimpico. Sull’evento: “Mi piace tanto coinvolgere il pubblico. Spero – riporta il Messaggero – che lo stadio sia pieno perché, anche se non saremo al 100%, daremo ...

