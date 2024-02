Al G20 economia un fondo da 79 miliardi contro fame e povertà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Una delle priorità del G20 a presidenza brasiliana è l'Alleanza globalelae la, che stando da una proposta elaborata dagli esperti dovrebbe poggiare su tre pilastri. Si tratta di unda 79di dollari l'anno (in coerenza con le proiezioni della Banca mondiale per incidere con forza); a cui si aggiunge il cosiddetto 'debt swap', con uno scambio del debito per investimenti, oltre e migliori condizioni di accesso al credito e ai finanziamenti. Il tema sarà discusso alla riunione dei ministri dell'e dai governatori delle banche centrali domani e giovedì (28 e 29 febbraio) a San Paolo, secondo un'anticipazione della Globo.