Accadde oggi | 27 febbraio | Sebastiano Rossi ed altre ricorrenze 

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di martedì 27 febbraio 2024) 27edricorrenze Ieri vi abbiamo raccontato del quarantesimo anniversario dal primo gol in Serie A di Tassotti, citando la Champions League del 1994. E nell’annata antecedente il Mondiale statunitense Mauro, Maldini, Baresi e Costacurta contribuirono al record d’imbattibilità diin Serie A (929 minuti), stabilito il 27contro il Fa al Meazza. Ma la sera per la Domenica Sportiva Sandro Ciotti (ripreso da ‘Milan SuperClassic’ per il canale tematico rossonero) disse dell’allora portiere del Diavolo: “Secondo me ricorda sempre più da vicino Fabio Cudicini. Non solo per la vertigonosa statura. Tutti ci appanniamo a dire da un pezzo che la sua imbattibilità è dovuta soprattutto alla difesa di ...