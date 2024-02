Mesagne-Torre Santa Susanna | incidente | morti un ventenne ed una diciottenne Santeramo in Colle | auto fuori controllo | un morto A tarda sera

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Per cause da dettagliare lo scontro fra duenei pressi di una rotatoria, sulla strada chega. Una delle due, in conseguenza dell’impatto, è finitadalla sede stradale. Sonoi due occupanti, due ragazzi: Matteo Buccoliero, 20 anni, originario di Brindisi e residente a Sava, figlio di un giudice, pm della procura a Taranto; Matilde Chionna, 18 anni, di Latiano. Ferito il conducente dell’altra vettura, 32 anni, di Erchie. Nell’mobilecdelle due vittime trovati borsoni di una società di pallavolo di Oria. Intervento dei vigili del fuoco per estrarre i corpi dal veicolo distrutto. Ain, per cause da dettagliare, ...

