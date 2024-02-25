Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2024 ore 15:30 (Di domenica 25 febbraio 2024) Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2024 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A24 Roma-TERAMO A CAUSA DI UN ICNIDENTE AVVENUTO AL KM 83 CI SONO INCOLONNAMENTI TRA TORNIMPARTE E VALLE DEL SALTO IN DIREZIONE Roma, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO INTERESSATO. E DALLE 16.30 E FINO ALLE 20.30 A Roma AL VIA LA SECONDA FASE DELLA QUARTA DOMENICA ECOLOGICA CON DIVIETO DI CIRCOLazioNE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: RICORDIAMO CHE SONO ESENTATE DAL DIVIETO LE AUTO CON CONTRASSEGNO PER DISABILI, BENZINA EURO 6 E AUTO ELETTRICHE, IBRIDE, E GPL; NELLA STESSA FASCIA VERDE POTRANNO CIRCOLARE, INOLTRE, I CICLOMOTORI A 2 RUOTE ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
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