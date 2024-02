Valentin Carboni tra diverse vie L’Inter o un’altra opzione – TS

Rivelazione Valentin Carboni: l'Inter riflette, tra Fiorentina e Premier

(Di domenica 25 febbraio 2024)si trova esattamente a metà tra due vie da intraprendere per la prossima stagione. Tutto dipende dalper Tuttosport. SCELTA –potrebbe essere la quinta punta della stagione 2024-2025 del, ma la sua crescita si fermerebbe di fronte a questo scenario. Fare panchina a 19 anni non è il miglior modo per ritagliarsi uno spazio nel calcio che conta e lo dimostra il suo primo anno attuale al Monza. Il fantasista argentino classe 2005 ha giocato ancora dal primo minuto con la Salernitana ed è ormai diventato una certezza nelle idee di formazione di Raffaele Palladino.può scegliere tre vie: vendere e monetizzare dal giocatore come fatto con Cesare Casadei, mandarlo in prestito un altro anno o tenerlo in rosa. In estate la ...