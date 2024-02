Studenti manganellati Presidio sotto il Comune

Pisa, studenti in piazza disegnano a terra i corpi dei compagni manganellati

(Di domenica 25 febbraio 2024) "Una manifestazione spontanea, pacifica, in segno di solidarietà nei confronti dei nostri coetanei di Pisa vittime di un abuso di potere e violenze ingiustificate". Così ieri mattina, poco dopo le 8, un centinaio didel liceo scientifico “Barsanti e Matteucci“, delle classi III, IV e V, si sono ritrovati in piazza Nieri e Paolinila sede deldi Viareggio. Gkìlihanno scioperato per mostrare "una reazione tempestiva – spiega Nicola Dalle Mura – di fronte agli avvenimenti accaduti in piazza dei Cavalieri e in via San Frediano a Pisa". Fatti che hanno avuto, a Pisa (e non solo), contraccolpi nella stessa giornata di venerdì, con il ritrovo di circa 5mila persone nella piazza centrale di Pisa con striscioni e cori di protesta e che hanno avuto risonanza anche al di fuori dei confini ...