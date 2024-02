Lecce-Inter | i nerazzurri dilagano | poker di De Vrij dopo i gol di Frattesi e Lautaro Diretta 0-4

Lecce-Inter, cambia l'arbitro a fine primo tempo: Doveri sostituto da Baroni. Cosa è successo: È già la seconda volta che accade in questa giornata di Serie A. Anche in Lecce-Inter, l'arbitro ha accusato un fastidio muscolare ed è stato sostituito dal quarto uomo. È durata solo un tempo la ...ilmessaggero

Lecce-Inter, infortunio per l'arbitro Doveri: Infortunio singolare nel corso di Lecce-Inter, con l'arbitro Doveri che non è rientrato nel secondo tempo per via di un problema fisico. Al suo posto proseguirà il quarto uomo Baroni.gianlucadimarzio

LIVE - Lecce-Inter 0-3, 60': Frattesi fa gol e assist, Lautaro firma la sua doppietta. Dentro Barella: IL GOL DI LAUTARO: Frattesi spacca le linee difensive del Lecce con una volata poderosa, poi trova il tracciante che Lautaro deve appoggiare in porta. 48' pt - Finisce qui il primo tempo: Inter a ...fcinternews