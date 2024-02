Candidati, liste, coalizioni: elezioni in Sardegna, cosa sapere

L'Aquila - Sabato, a mezzogiorno, è scaduto il termine per la presentazione delle candidature in vista delle Elezioni Regionali del prossimo 10 marzo. Dodici ... (abruzzo24ore.tv)

Elezioni Regionali Abruzzo 2024: quando e come si vota. I candidati (aggiornamento 24 FEBBRAIO): Da segnalare, inoltre, che non è previsto il voto disgiunto: in pratica, non si può votare per un candidato Presidente e – parallelamente – per una lista che non lo sostiene. Due i candidati in corsa: ... termometropolitico

De Leo, ultima chance a centrosinistra ma i candidati vogliono le primarie: Difficile un ripensamento da parte dello stesso centrosinistra. "Ho stima per De Leo – commenta il candidato sindaco Etienn Lucarelli (liste civiche) – le primarie sono fissate per il 7 aprile ma le ... ilrestodelcarlino

Verso le amministrative. Al voto in provincia 14 Comuni su 18: Nel Faentino, in Bassa Romagna (ad eccezione di Bagnara), a Russi e Cervia. Ecco i candidati che fino ad ora si sono presentati per l’8 e 9 giugno. ilrestodelcarlino