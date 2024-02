Xavi non ci sta | “Stasera era giusta la vittoria del Barcellona a Napoli”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“La cosasarebbe stata ladel, è triste vedere questo pari a fine gara”. Lo ha detto il tecnico delHernandez al termine dell’1-1 con ilnell’andata degli ottavi di Champions League a. “Dopo il nostro gol del vantaggio – ha dettoa Prime Video – ilsi è svegliato e gli abbiamo concesso un po’ fino a far trovare loro il pareggio, ci è mancato il controllo e mi resta una sensazione di amarezza. Ma mi è piaciutoil, abbiamo giocato molto bene in difesa, abbiamo attaccato bene sulle fasce e al centro, abbiamo sofferto al loro pareggio ma poi ci siamo ripresi, in ...