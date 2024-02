Utilizzo cellulari in classe | il Moige Movimento Genitori è con Valditara | “Lo smartphone distrae i ragazzi”

Cellulari in classe, inopportuno utilizzo da infanzia alla media. Consigliato uso tablet per scopi didattici alla primaria. Valditara: “Meno distrazioni, più responsabilità”

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il Ministero dell'Istruzione, con il Ministro Giuseppe, ha annunciato l'invito a non utilizzare ia scopo didattico nelle scuole elementari e medie. La decisione è stata presa in base a diversi studi, anche internazionali, che evidenziano come l'uso di questi dispositivi possa essere un fattore di distrazione e ostacolare l'apprendimento. L'articolo .