Ritardo nell’apertura della Metro C tra San Giovanni e Giardinetti

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’azienda di trasporto pubblico Atac ha comunicato che, a causa di un precedente problema agli impianti di telecomunicazione, la lineaC nell’area urbana tra Sansta aprendo con oltre un’ora di. La situazione è temporanea e legata alle procedure di sicurezza in caso di marcia autonoma. Le verifiche dettagliate delle condizioni del tracciato sono in corso, e per garantire la continuità del servizio, Atac sta operando con bus sostitutivi. Questo intervento mira a minimizzare i disagi per i passeggeri e a garantire la sicurezza durante gli spostamenti1.

