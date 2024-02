Grazie ad altre tre medaglie arrivate dal nuoto in vasca nell’ultima giornata di gare, i Mondiali delle discipline acquatiche si chiudono per ... (sportface)

Bonus mamme, scatta da questo mese (con gli arretrati di gennaio): come ottenerlo: La legge di bilancio 2024 ha previsto il bonus mamme, che vuol dire l’esonero della contribuzione previdenziale (9,19% della retribuzione), fino a un massimo di 3.000 euro annui da riparametrare su ... ilgiornale

Per bilancio 2024 di Singapore orientamento a investimenti: A differenza del Bilancio dello scorso anno, centrato principalmente sulla ridistribuzione della ricchezza, il bilancio di Singapore per il 2024 mostra un orientamento agli investimenti che ha ... ansa

Perugia, ecco perché il Comune non paga la quota dell'aeroporto: L’assessore al Bilancio Cristina Bertinelli, entrando nel merito, ha spiegato che «il Comune decise di non votare a favore delle maggiori somme richieste per il piano industriale, perché non vi era la ... ilmessaggero