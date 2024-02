Omicidio Fiorenza Rancilio | il figlio che l’ha uccisa era affetto da una forma di schizofrenia

Omicidio dell’ereditiera Fiorenza Rancilio, il figlio 35enne che la uccise era schizofrenico e non finirà in …

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La perizia psichiatrica disposta dalla Procura confermerebbe che Guido Pozzolini Gobbinon era in grado di intendere e di volere quando uccise sua madre. Il 35enne è accusato dell'volontario dilo scorso 12 dicembre in casa con un manubrio da palestra.

Milano, 15 dicembre 2023 – Proseguono le indagini sul delitto di via Crocefissi, in pieno centro di Milano, dove l’ereditiera 73enne Fiorenza Rancilio è stata ... (ilfaroonline)

Milano, 16 dicembre 2023 – Guido Rancilio , fermato con l’accusa di Omicidio della madre Fiorenza (leggi qui), si è avvalso della facoltà di non rispondere ... (ilfaroonline)

Omicidio dell’ereditiera Fiorenza Rancilio, il figlio 35enne che la uccise era schizofrenico e non finirà in carcere: La colpì con un manubrio da palestra nella casa nel centro di Milano e fu trovato in stato confusionale. Una perizia ora lo definisce incapace di intendere e ... milano.repubblica

