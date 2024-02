“Non era preparata” | lo staff di Chiara Ferragni interviene | la crisi con Fedez non è più solo un gossip

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati: il rapper è andato via di casa domenica scorsa. «Lei non era...

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Cosa sta succedendo davvero tra? Ilin queste ore è accesissimo ed i riflettori sono tutti puntati sui Ferragnez. Quella che sembrava esserepresunta, sembrerebbe ora prendere i contorni di unain piena regola. Ad occuparsene è stata anche la trasmissione Pomeriggio 5. Lodie conferma ilMentrehanno letteralmente spento i loro social, non facendo trapelare alcuna loro reazione dopo le copiose notizie diche da questa mattina sono esplose in seguito all' esclusiva di Dagospia (che troverebbe diverse conferme anche altrove), la cronaca rosa si ...