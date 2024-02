Lecce-Inter | Inzaghi cambia mezza squadra? Due necessitano di riposo

Lecce-Inter, Inzaghi pronto al turnover: scelte di formazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024)sarà il prossimo impegno delladi, domenica alle 18. Oltre all’infortunio di Thuram sono previsti numerosi cambi rispetto alla formazione vista contro l’Atlético Madrid: le opzioni le dà Nebuloni, in collegamento con Sky Sport 24. SIvedrà tanti cambi di formazione. Li segnala Massimiliano Nebuloni: «Ladi Simoneoggi è tornata ad allenarsi, dopo un giorno dia seguito della vittoria sull’Atlético Madrid. Domenica l’inseguirà la settima vittoria consecutiva in Serie A: acambieranno molti volti dall’inizio. È improprio dire che l’verrà stravolta, peròsi ...

