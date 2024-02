Le funzionalità e i vantaggi della stampante multifunzione Ne parliamo con l’ing Roberto Ghisleni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ing., può spiegarci cosa sono le stampantie quali sono iche unapuò offrire? “Le stampantisono sistemi integrati che uniscono in sé, fotocopiatrice, scanner e fax. Questi device si connettono direttamente alla rete aziendale e garantiscono il dialogo immediato con i computer e i dispositivi dell’azienda ad essa collegati. Attraverso lo scanner, i documenti cartacei possono essere trasformati in file pdf o tiff oppure in immagini digitali jpg o bitmap. E anche quelli che abbiamo già in forma digitale si possono archiviare in modo organizzato secondo le esigenze aziendali, consentendo così di essere rintracciati e riprodotti con ...