Guai a sottovalutare MM6 Maison Margiela

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Se qualcuno di voi chiedesse a dieci persone che frequentano il mondo della moda un parere sulle seconde linee dei grandi marchi, probabilmente undici di queste darebbero un giudizio più che negativo. È naturale. Le seconde linee sono da sempre il risvolto commerciale di quelle principali, nate spesso con l’unico obiettivo di vendere anche a chi non conosce il marchio e per questo solitamente relegate a un angolino ben distante dalle passerelle delle capitali della moda. Un po’ come nella favola del brutto anatroccolo, può capitare però che una linea secondaria riesca ad acquisire una sua valenza, affermandosi come un marchio credibile capace di guadagnarsi, di stagione in stagione, un pubblico sempre più affezionato. Nato nel 1997 come seconda linea di, MM6 è sicuramente l’esempio perfetto di quanto scritto. Se da un lato la linea ...