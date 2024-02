Grattacielo in fiamme a Valencia, persone intrappolate

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Un incendio si è sviluppato al quinto piano di un'edificio di nuova costruzione di 14 piani a, nel quartiere Campanar, dove sono in azione numerose squadre di vigili del fuoco, segnalano i servizi di emergenza. Nell'incendio - riporta El Pais - sono rimaste ferite almeno sette: un vigile del fuoco curato per una frattura, due vigili del fuoco portati in ospedale per inalazione di fumo, oltre a quattro civili, tra cui un minore, per inalazione di fumo. Altri sarebbero ancora intrappolati, riferisce la tv spagnola Rtve sottolineando che un padre con la figlia, rimasti bloccati sul loro balcone, sono stati portati in salvo. "Ci sono grida edisperate in cerca di parenti o amici" che si trovavano all'interno dell'edificio, riferiscono i media. Le, a causa delle forti raffiche di vento, si ...