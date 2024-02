Gli esperti raccontano l’Europa ai cittadini di San Marino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Scatta la seconda edizione del ciclo di incontri dal titolo ‘Sanverso. I contenuti dall’Accordo’ che prevede tre serate divulgative e informative sui contenuti dell’accordo di associazione tra Sane l’Unione europea. Si tratta di un’iniziativa patrocinata dalla segreteria di Stato per gli Affari Esteri, organizzata e promossa dalla Società unione mutuo soccorso in collaborazione con il Centro di ricerca per le Relazioni internazionali dell’Università di San. Il Segretario Beccari interverrà nel corso delle serate pubbliche insieme al presidente della Sums,Albani, e al professore dell’Università di San, Michele Chiaruzzi. "La prosecuzione di questi incontri permetterà di raggiungere maggiormente l’obiettivo di fare conoscere i contenuti ...