Ucraina | Kiev attacca campo di addestramento russo nel Donetsk | almeno 60 morti

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) (Adnkronos) –60 persone sarebbero rimaste uccise in un attacco missilistico condotto ieri per mezzo del sistema Himars dall'esercito ucraino contro undivicino al villaggio di Trudovskoye, nel distretto di Volnovakha, nella regione di. Lo scrive il serviziodella Bbc, secondo cui, al momento dell'attacco, il personale militare

Secondo l'esercito ucraino sono 1.130 le vittime subite dalle forze russe nell'ultimo giorno almeno 60 persone sarebbero rimaste uccise in un ... (sbircialanotizia)

Ucraina: Kiev, '1.130 vittime subite dalle forze russe nell'ultimo giorno': Kiev, 21 feb. (Adnkronos) - La Russia ha perso 406.080 soldati in Ucraina dall’inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Questo numero ...

Nell'Ue solo il 10% crede in una sconfitta di Mosca: Il sostegno all'Ucraina tra gli europei rimane ampio ... mentre in Ungheria (64%), Grecia (59%), Italia (52% ) e Austria (49%) preferiscono spingere Kiev ad accettare un accordo. In Francia, Germania, ...

La disfatta delle previsioni geopolitiche alla vigilia dell'aggressione russa in Ucraina: Esattamente due anni fa, prima che Vladimir Putin invadesse l’Ucraina, si mostrò in tutta la sua nullità il vaniloquio delle previsioni geopolitiche, sempre, chissà come mai, con uno sguardo ...