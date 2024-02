Salto in lungo | cambia tutto Niente più nulli | record a rischio?

Mattia Furlani , in forza alle Fiamme Oro, ha appena ottenuto il primato italiano del salto in lungo con gli 8,34 metri saltati la scorsa settimana... (calciomercato)

Sveva Gerevini bronzo agli italiani indoor di salto in lungo e sarà in gara ai mondiali di Glasgow: Sveva Gerevini sarà in gara ai mondiali di atletica leggera indoor in programma dal 1 al 3 marzo a Glasgow in Scozia. Sveva si è anche presa il bronzo con 6.21 metri nella prova di salto in lungo dei ...

Catanzaro, isole ecologiche a pieno regime sul territorio, Arcuri: “Salto di qualità nel metodo di raccolta rifiuti”: “L’entrata in funzione delle Ecoisole, cui presto si aggiungerà quella dei cassonetti interrati – ha detto l’assessore all’Ambiente, Giorgio Arcuri – costituisce un vero e proprio salto di qualità ...

La rivoluzione del salto in lungo: nuova asse di battuta e diverse misure, come cambierà lo sport di Furlani e Iapichino: ATLETICA, SALTO IN LUNGO - La World Athletics prepara una rivoluzione epocale: asse di battuta più ampia e nuovi criteri di misurazione, anche per il salto triplo. Novità regolamentari per ridurre al ...